Resim Öğretmeni Tülay Apaydın tarafından kurulan Apeas Sanat’ın öğrencileri tarafından hazırlanan “Bahara Merhaba” Karma Sergisi, İzmir Ticaret Odası Sergi Salonu’nda sanatseverlerle buluştu. 27 Mayıs-31 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen sergiden elde edilen gelir, Kemik İliği Transplantasyon ve Onkoloji Merkezi Kurma ve Geliştirme Vakfı (KİTVAK)’na bağışlandı.

Sergide pek çok farklı yaş grubundan öğrencinin eserlerinin yer aldığını belirten Apeas Sanat’ın kurucusu Tülay Apaydın, “Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizden oluşan ailemiz her geçen biraz daha büyüyor. Sanatın hem çocuk hem de yetişkin kursiyerlerimiz üzerindeki olumlu etkisini görmek bizleri çok mutlu ediyor. 1 yıl boyunca büyük bir emekle hazırlanan eserlerimizi sanatseverlerin beğenisine sunduk. Sergimizi ziyaret eden tüm misafirlerimize teşekkür ediyoruz” dedi.

Apaydın sözlerini şöyle sürdürdü: “Okul öncesi resim öğretmenimiz Tülay Çil, Mozaik öğretmenimiz Melisa Mostar, Seramik öğretmenimiz Pınar Dündar, Karikatür öğretmenimiz Mustafa Yıldız, Heykel öğretmenimiz Yasemin Selvi, Dijital Tasarım öğretmenimiz Özge Akarsu öncülüğünde eğitim gören öğrencilerimiz eserlerini Kemik İliği Transplantasyon ve Onkoloji Merkezi Kurma ve Geliştirme Vakfı’na yardım için sergilediler. Çorbada tuzumuz olmasından dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Bu anlamlı sergide bizlere kapılarını açan İzmir Ticaret Odası’na çok teşekkür ediyoruz”