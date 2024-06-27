İzmir Ticaret Odası, Efes Antik Kenti'nde "Gece Müzeciliği" uygulaması kapsamında düzenlediği kültür gezisi ile tarih meraklılarını bir araya getirdi.

Gece Müzeciliği ile tarihe yolculuk

İzmir Ticaret Odası (İZTO), UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Efes Antik Kenti'nde "Gece Müzeciliği" uygulaması kapsamında bir kültür gezisi düzenledi. Profesyonel tur rehberleri eşliğinde gerçekleşen bu özel etkinlikte, katılımcılar tarih dolu bir gece yaşadı.

İZTO üst yönetimi de katıldı

Geziye İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emre Kızılgüneşler, Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mahmut Erkoç, Yönetim Kurulu Üyeleri Jülide Tutan, Nuray Eyigele İşleyen, Meclis Başkanlık Divanı, Meclis, Disiplin Kurulu ve Yüksek İstişare Kurulu Üyeleri ile eşleri katıldı. Etkinlikte, İZTO’nun kent turizmine verdiği destek bir kez daha vurgulandı.

Özgener'den uygulamaya destek

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, gece müzeciliği uygulamasına destek verdiklerini belirterek, "Efes, tarih boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış çok önemli bir lokasyon. Gece müzeciliği uygulamasıyla gün batımından sonra da ziyaret edilebiliyor. Bu uygulamayı desteklemek ve farkındalık yaratmak için ziyaret organizasyonu düzenledik. Kentimizdeki tarihi lokasyonlarda da bu tür uygulamaların yaygınlaşmasını temenni ediyoruz" dedi.

Efes Antik Kenti artık geceleri de açık

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emre Kızılgüneşler, gece müzeciliği uygulamasına olan yoğun ilgiyi vurguladı. "Sıcak yaz günlerinde ziyaretçilerin rahat etmesi için gece saatlerinde açık olan Efes Antik Kenti, büyük bir kolaylık ve konfor sağlıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığımıza ve İzmir Valiliğimize teşekkür ediyoruz. Bayram tatilinde Efes Ören Yeri, 129 bin ziyaretçi ile en çok ziyaret edilen yer oldu. Bu sayıların yaz sonuna kadar artmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Gezi kapsamında, İzmir Ticaret Odası Kültür ve Turizm Yönetmeni Dr. Ayşegül Selçuki öncülüğünde, profesyonel tur rehberleri tarafından Efes Antik Kenti’nin tarihi anlatıldı. Katılımcılar, yıldızların altında unutulmaz bir deneyim yaşadı.