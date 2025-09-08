Sabahın ilk saatlerinden itibaren, olası trafik yoğunluğunu önlemek amacıyla tüm yol ve kavşaklar İZUM kontrol merkezinden anlık olarak takip edildi.

Kontrol merkezindeki görevli personel sayısı artırılırken, trafik yoğunluğu oluşabilecek noktalara yönelik önlemler alındı. Akıllı Trafik Sistemi ile donatılmış kavşaklarda uzaktan müdahale sağlanırken, arıza veya kaza yapan araçlar için İzmir Emniyet Müdürlüğü ile koordineli çalışmalar yürütüldü.

İZUM’un faaliyetlerini değerlendiren İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Dr. Özgür Yalçınkaya, “Yeni eğitim-öğretim yılının hem öğrencilerimize hem de eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyoruz. Kontrol merkezimiz aracılığıyla İzmir trafiğini ana akslarla takip ediyor, sahadan gelen bilgiler ve emniyet ekipleriyle anında müdahalede bulunuyoruz. Özellikle erişilebilir kavşaklarda uzaktan müdahale sağlıyoruz, böylece trafik yükünü azaltıyoruz. Trafik sıkışıklığı yaşanan bölgeleri raporlayıp alternatif güzergah önerilerini vatandaşlarımız ve ilgili kurumlarla paylaşıyoruz. Ayrıca radyo kanalları üzerinden düzenli bilgilendirmeler yapıyoruz” dedi.

İZUM’un bu kapsamlı önlemleri, eğitim yılının ilk gününde İzmir’de trafik akışının kesintisiz ve güvenli şekilde sürdürülmesine önemli katkı sağladı.