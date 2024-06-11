İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı’nın (İZVAK) Bayraklı’daki yönetim ofisinde gerçekleşen buluşmada, İzmir takımlarının 2023-2024 sezonundaki performansları ve tesisleşme konusundaki çalışmalar masaya yatırıldı. İZVAK Başkanı Ali Erten, spor kulüplerinin şehrin kültüründe önemli bir yer tuttuğunu vurgulayarak, kulüpler arasındaki dostluk ve iş birliğini geliştirme ve tesisleşmeyi tamamlama hedeflerini hatırlattı.

İzmir’in spor arenası

Ali Erten, İzmir’in Türkiye Profesyonel Futbol Liglerinde 10 takıma ev sahipliği yaptığını belirterek, özellikle Göztepe’nin diğer İzmir takımlarına örnek olduğunu dile getirdi. 2023-24 sezonunun İzmir takımları için genel olarak başarılı bir sezon olduğunu ifade eden Erten, kulüplerin şirketleşme süreçlerinde ilerleme kaydettiklerini aktardı.

Gelecek için umudumuz

Erten, Altay'ın şirketleşme sürecine adım attığını ve diğer kulüplerin de bu yönde adımlar atmalarının önemine değindi. Göztepe gibi kurumsallaşmış bir kulübün İzmir kulüplerine ilham kaynağı olduğunu belirten Erten, İzmir kulüplerini daha parlak günlerin beklediğine inandıklarını ifade etti.