Süper Lig’in 18. haftasında İstanbul deplasmanında namağlup lider Galatasaray’a 2-1 yenilen Göztepe, karşılaşmada verilen ve verilmeyen penaltı kararlarıyla tartışmalara neden oldu. Maçın ardından, İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) yaptığı yazılı açıklama ile sarı-kırmızılılara destek verdi. İZVAK, yaptığı açıklamada, futbolun adaletli bir zeminde oynanması gerektiğini vurgularken, Türk futbolunun giderek hakemlerin belirleyici olduğu bir iklime doğru evrildiğine dikkat çekti. Açıklamada, "Yalnızca hak eden kazansın" mesajı verilerek, "Göztepe gibi futbolu sahada oynamayı ilke edinmiş, adaletli ve centilmence mücadele eden takımların sayısının artması gerektiği" ifade edildi. Açıklamada, Galatasaray-Göztepe maçında yaşanan hakem hatalarının büyük ve sonuca doğrudan etki ettiği, bunun da tüm İzmir futbol ailesini derinden üzüntüye boğduğu belirtildi. "Karşılaşmada yaşanan hakem hataları, İzmir futbolunu üzüntüye boğmuştur" diyen İZVAK, sporda adaletin, dürüstlüğün ve hakkaniyetin sağlanmasının sadece kulüplerin değil, tüm futbol ailesinin ortak sorumluluğu olduğunun altını çizdi. İZVAK, Göztepe’nin futboldaki centilmen duruşuna övgüde bulundu. "Göztepe, futbolcuları, teknik kadrosu ve modern futbol anlayışıyla ligin en centilmen ve futbol odaklı takımlarından biridir" denilen açıklamada, Göztepe'nin sahada sadece futbol oynayarak kazanmayı amaçladığı, oyunu çirkinleştirmediği ve hakemi aldatmaya çalışmadığı vurgulandı.

Hakem hataları en kısa zamanda azaltılmalı

Açıklamanın devamında, Türk futbolunun daha ileri gitmesi için Göztepe gibi takımların çoğalması gerektiği ifade edildi. İZVAK, hakem hatalarının tekrar eden bir sorun haline gelmesinin, futbolun itibarını zedelediğini ve sahadaki emeğin karşılık bulmasına engel olduğunu belirtti. İZVAK, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Merkez Hakem Kurulu’na sorumluluk alarak, hakem hatalarını minimize etmek için derhal adımlar atılmasına çağrıda bulundu. "Hakem hatalarının en aza indirilmesi ve adaletin sağlanması için etkin çözümler üretilmelidir" denilen açıklama, İzmir kulüplerinin futbolun daha temiz ve şeffaf bir yapıya kavuşması adına üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını da belirtti. Son olarak, "Dileğimiz, oyuna değer katan ve bu oyunu güzelleştiren iyilerin hakkını almasıdır" diyerek açıklamalarını sonlandıran İZVAK, Türk futbolunun daha adil bir zemin üzerine kurulması adına tüm paydaşları sorumluluk almaya davet etti.