Türk halk müziğinin sevilen isimlerinden İzzet Yıldızhan, sahne dışında turizm yatırımlarıyla da dikkat çekiyor. Bebek’te görüntülenen Yıldızhan, Avusturya’nın başkenti Viyana’da otel açmayı planladığını duyurdu.

“Viyana’ya daha önce gittim ve oradaki potansiyeli gördüm” diyen Yıldızhan, “Nüfusu 9 milyon ama 70 milyon turist ağırlıyorlar. Hem yaz hem kış sezonu dolup taşıyor. Tarihi dokuyu korumuşlar. Turizmci olarak buranın çok büyük bir fırsat olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Yatırımlarıyla gündemde

Ünlü sanatçı, Amerika ve Viyana ziyaretlerinin ardından sosyal medyada dikkat çeken turistik yerleri incelemeyi sevdiğini belirtti. Yıldızhan, “Hayat kısa, anılar kalıcı. Türkiye’yi hiçbir ülkeye değişmem ama yurt dışında da fırsatları değerlendiriyorum” dedi.

Miras tartışmalarına dair açıklama

Ferdi Tayfur’un vefatının ardından ailesinde çıkan miras tartışmalarına değinen Yıldızhan, kendi geniş ailesi için önlemler aldığını söyledi. “Dokuz çocuğum var. Baba olarak her birine emek verdim. Miras haktır ama kavgayla herkes kaybeder. Çocuklar arasında dostluk ve empati olmalı” diye konuştu.