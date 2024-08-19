Küresel piyasalar haftaya karışık bir seyirle başladı. ABD’de düzenlenecek Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'ndan çıkacak mesajlar, özellikle Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları, piyasa yönü üzerinde kritik rol oynayacak.

Jackson Hole Sempozyumu ve piyasalar üzerindeki etkisi

ABD'de düzenlenecek olan Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu, küresel piyasalarda bu haftanın en önemli gündem maddesi olarak öne çıkıyor. Geçtiğimiz hafta açıklanan ABD enflasyon verilerinin fiyat baskılarının hafiflediğine işaret etmesi, resesyon endişelerini bir nebze yatıştırırken, yatırımcıların risk iştahını olumlu etkiledi. Ancak, bu hafta Fed Başkanı Jerome Powell’ın yapacağı açıklamalar, piyasalara yön verecek en önemli faktör olacak.

Fed’in faiz politikası: Eylül kararları bekleniyor

Piyasalar, Fed'in eylül ayında faiz indirimine kesin gözüyle bakarken, indirimin büyüklüğüne ilişkin belirsizlikler Powell’ın sözle yönlendirmelerini daha da önemli hale getiriyor. Cuma günü açıklanan verilere göre, ABD'de yapımına başlanan yeni konut sayısı temmuzda yüzde 6,8 azalarak öngörülerin altında kaldı. Bu durum, ekonomik büyüme üzerindeki baskıları artırırken, faiz indirimi beklentilerini destekledi.

Avrupa ve Asya piyasaları: Dikkatler enflasyon verilerinde

Avrupa borsalarında İngiltere hariç pozitif bir seyir izlenirken, analistler Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) gelecek ayki toplantıda faiz indirimine gitmesine kesin gözüyle bakıldığını belirtiyor. Yarın açıklanacak Avro Bölgesi enflasyon verileri ise ECB’nin yıl sonuna kadar atacağı adımların şekillenmesinde önemli rol oynayacak.

Asya tarafında ise Çin'de devam eden deflasyon endişelerine karşılık Başbakan Li Qiang’ın tüketimi teşvik etmeye odaklanacaklarını açıklaması, Çin borsasında alış ağırlıklı bir seyir izlenmesine neden oldu. Japonya’da ise Liberal Demokrat Parti’nin (LDP) yeni liderlik seçimi yaklaşırken, piyasalar bu gelişmeleri yakından takip ediyor.

Türkiye’de gözler TCMB kararlarında

Yurt içinde ise Borsa İstanbul (BIST 100) endeksi haftayı düşüşle kapatırken, yatırımcılar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) açıklayacağı para politikası kararlarına odaklanmış durumda. Ekonomistler, TCMB’nin politika faizini sabit bırakmasını beklerken, dolar/TL kuru yatay bir seyir izliyor.