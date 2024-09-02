Alternatif müziğin sevilen ismi Jakuzi, 1 Kasım 2024 Cuma günü Hangout PSM’de müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Saat 22:00’de başlayacak olan konser, grubu canlı dinlemek isteyenler için unutulmaz bir gece vaat ediyor.

Son dönemde yayımladıkları albümlerle geniş bir hayran kitlesi kazanan Jakuzi, kendine özgü tarzıyla dikkat çekiyor. Elektronik altyapılarla zenginleştirilmiş synth-pop melodilerini, güçlü sözlerle birleştirerek sahneye taşıyan grup, her performansında dinleyicilerini farklı bir yolculuğa çıkarıyor.