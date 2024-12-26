James Gunn’ın DC Evreni’nin başına geçmesiyle birlikte, çizgi roman hayranlarının merakla beklediği yeni filmler ve karakter uyarlamaları gündemdeki yerini koruyor. En çok tartışılan konuların başında ise Batman’in yeni DC Evreni’ne dahil edilip edilmeyeceği sorusu geliyor.

Son olarak Matt Reeves yönetmenliğinde beyaz perdeye taşınan ve Robert Pattinson’ın canlandırdığı The Batman filmi, karanlık atmosferi ve başarılı kurgusuyla büyük beğeni toplamıştı. Ancak James Gunn, DC Evreni’nin geleceği için daha mizahi ve renkli bir yaklaşım benimseyerek bu karakteri kendi vizyonuna dahil etmek istiyor.

Podcast programında sızan bilgiler

The Hot Mic podcast programında konuşan Jeff Sneider, içeriden aldığı bilgilere dayanarak Gunn’ın Pattinson’lı Batman’i yeni DC Evreni’ne dahil etmek istediğini iddia etti. Ancak Matt Reeves, Batman’in bağımsız bir evrende kalmasını savunuyor.

Reeves’in direnişi ve çatışan vizyonlar

Reeves’in, Batman’i daha karamsar ve gerçekçi bir dünya içinde işlemek istediği, bu yüzden Gunn’ın renkli ve mizahi anlatımına mesafeli yaklaştığı belirtiliyor. Reeves’in, kendi Batman Üçlemesi üzerinde çalışmaya devam etmek istemesi, iki yönetmenin yaklaşım farkını ortaya koyuyor.

Hatırlanacak tartışmalar

Ben Affleck’in Batman’iyle yaşanan tartışmalar sonrası, Reeves’in projeyi devraldığı ve tamamen farklı bir Batman evreni yarattığı biliniyor. Gunn’ın ısrarlarına rağmen Reeves’in taviz vermek istememesi, bu çatışmayı daha da derinleştiriyor.

Gunn’ın açıklamaları

James Gunn, DC karakterlerini farklı evrenlerde işleyebileceklerini belirterek,

“DCU ve Elseworlds aracılığıyla farklı hikâyeler anlatabiliriz. Superman’in mevcut hali ile Red Sun’daki halini aynı anda işleyebiliriz.” sözleriyle çok yönlü bir yapı kurmayı hedeflediğini dile getirdi.

Batman’in geleceği belirsiz

Bu açıklamalar, Batman’in geleceğinin hala netleşmediğini gösteriyor. Reeves’in karanlık anlatımı ile Gunn’ın mizahi vizyonu arasında bir denge kurulup kurulamayacağı merak konusu.