Yapımcı ve oyuncu Jandae Perçem, şarkıcı Edis ve menajeri Ayşe Barım hakkında çarpıcı iddialarda bulundu. Alya filmi ile Edis ile birlikte rol alan Perçem, sinema dağıtımcısının filmi vizyondan çekme kararının Ayşe Barım'dan korkulduğu için alındığını belirtti. Ancak Edis, bu açıklamalara yanıt vererek Perçem’in iddialarını yalanladı.

Perçem'in suçlamaları

Jandae Perçem, Edis ve Ayşe Barım'la yaşadığı deneyimlerden bahsederek şunları söyledi: "Ayşe Barım'dan korktuğu için sinema dağıtımcısı filmi vizyondan çekme kafasına giriyor. O kadar korkuyorlar Ayşe Barım'dan..." Bu ifadeler, özellikle sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Perçem, Edis'in kendisini beğenmediğini de belirterek, PR çalışmalarının başlamadığını ifade etti. Ayrıca Edis’in kendisini yalanladığını ve tüm iddialarının "hayal ürünü" olduğunu söylemesi üzerine, "Elinde beni yalanlayacak belge yok" diyerek karşılık verdi.

Edis, Perçem'in açıklamalarını kesin bir şekilde reddetti. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Jandae Perçem'in söylediklerinin tamamen gerçek dışı olduğunu belirterek, "Bu mesele, şahsım üzerinden haksız kazanç sağlamaya yönelik bir girişimdir." dedi. Ayrıca Ayşe Barım ile hiçbir dönemde çalışmadığını, sadece arkadaşı olduğunu vurgulayan Edis, kendisine yönelik suçlamaların asılsız olduğunu belirterek hukuki süreci başlattığını duyurdu.

"Hayal ürünü"

Edis, Perçem’in açıklamalarını "hayal ürünü" olarak nitelendirirken, sosyal medya üzerinden daha fazla vakit harcamak niyetinde olmadığını ve işine odaklandığını belirtti. Ayrıca Perçem'in hakaretleri için tazminat davası açacağını da duyurdu.