Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, H.K.’nin işyerinde yaptıkları aramada 1067 adet sentetik ecza hap ele geçirerek şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyon, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirildi.
Jandarmadan nokta operasyonu
04 Eylül 2025 tarihinde Saruhanlı’da gerçekleştirilen operasyonda, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, H.K. isimli şahsın işyerinde arama yaptı. Aramada 1067 adet sentetik ecza hap bulundu.
Şüpheli gözaltına alındı
Ele geçirilen haplar ve delillerin ardından H.K., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor ve yetkililer, uyuşturucu ve sentetik ecza kullanımının tehlikelerine dikkat çekiyor.