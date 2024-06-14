Mesajında Jandarmanın önemini vurgulayan Vali Canbolat, "185 yıldır, ülkemizin ve milletimizin huzurunun, can ve mal güvenliğinin sağlanmasında zaman mefhumu gözetmeksizin görevini büyük bir özveriyle yerine getiren Jandarma Teşkilatımızın 185. Kuruluş yıldönümünü gururla kutlamaktayız" ifadelerini kullandı.

Jandarma'nın başarıları

Canbolat, Jandarmanın suç ve suçluyla mücadelede gösterdiği üstün başarıdan övgüyle bahsederek, "Halkımızın mutluluğu için gece-gündüz demeden çalışan Jandarma Teşkilatı mensuplarımızın toplum olarak huzur ve güven içinde olmamızı sağladıklarını" belirtti.

Vali ayrıca, Jandarmanın gücünü yasalardan ve desteğini aziz milletten aldığını, vatan sevgisi, teknolojik donanımı, iyi eğitimli personeli, disiplini, kabiliyeti ve görev anlayışıyla düşmana korku saldığını vurguladı.

Canbolat, Jandarmanın hukuka, adalete, insan haklarına ve demokratik değerlere bağlılığının yanı sıra, vatandaş odaklı kültürel ve sosyal faaliyetler gerçekleştirmesi ve doğal hayatı koruma konusundaki çalışmalarıyla da milletimizin gönlünde özel bir yere sahip olduğunu ifade etti.

Aydın Jandarması'na teşekkür

Aydın İl Jandarma Komutanlığı personelinin "Vatandaş Odaklı Kamu Hizmetini" yürüterek devletimizle vatandaşlarımız arasındaki diyaloğun en önemli basamaklarından birini oluşturduğunu belirten Vali Canbolat, "Bugüne kadar hiçbir tehdide boyun eğmeden görevini yerine getiren kahraman jandarmamızın bundan sonra da üstlendiği zorlu görevi başarıyla sürdüreceğine yürekten inanıyorum" dedi.

Mesajında şehit Jandarmaları rahmetle, gazileri ve emeklileri minnetle anan Canbolat, Jandarma Genel Komutanlığı mensuplarına sağlık, mutluluk ve başarılar diledi.