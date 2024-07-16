Edirne İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgesinde emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Bu kapsamda, Enez İlçesi'nde Jandarma Turizm ekipleri tarafından denetimler gerçekleştirildi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Jandarma ekipleri, Enez İlçesi'ne bağlı sahil bölgelerinde ve turistik noktalarda denetimler gerçekleştirerek vatandaşların huzur ve güvenliğini sağladı. Denetimlerde kimlik kontrolü, araç araması ve esnaf denetimleri gibi işlemler yapıldı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Enez İlçemizde huzurlu ve güvenli bir ortamın sağlanması için çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. Bu kapsamda, Jandarma Turizm ekiplerimiz tarafından bölgede denetim ve kontroller yapılmaktadır. Vatandaşlarımızın huzurlu ve güvenli bir şekilde yaşaması için her türlü tedbir alınmaktadır" denildi.