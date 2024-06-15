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Çetin'e, Vali Mustafa Fırat Taşolar, Tümgeneral Ersel Özer, Tümgeneral Cengiz Yıldız ve Ilgaz Kaymakamı Burak Yılmaz eşlik etti.

Yolculuk yapan vatandaşlarla sohbet eden Çetin, bayram yolculuğuna çıkan sürücülere trafik kurallarını hatırlattı.

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