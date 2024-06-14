Törene, Aydın İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ali Naci Aldemir, Garnizon Komutanı Per. Albay Hakkı Haktan Armağan, Aydın Jandarma Filo Komutanı Jandarma Pilot Kıdemli Albay Koray Ergin, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yiğit Menderes, siyasi parti temsilcileri ve jandarma personelleri katıldı.

Tören, Aydın İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ali Naci Aldemir’in Atatürk büstüne çelenk sunmasıyla başladı. Ardından, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Kutlama mesajları ve Jandarma Genel Komutanlığı’nın tarihçesi okunarak tören devam etti.

Törende, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından Türkiye genelinde düzenlenen şiir yarışmasında dereceye giren öğrenciler de yer aldı. Germencik Anadolu Lisesi 11/C sınıfı öğrencisi Nazlıcan Gülden 'Ben Jandarmayım' adlı şiirini, Kuyucak İmam Hatip Ortaokulu 7/A sınıfı öğrencisi Buse Akın ise 'Yüce Jandarma, Ulu Jandarma' adlı şiirini okudu. Öğrencilerin performansı izleyicilerden büyük alkış aldı.

Günün anlam ve önemine dair konuşma yapan İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ali Naci Aldemir, Jandarma Genel Komutanlığı’nın 185 yıllık köklü tarihine vurgu yaptı. Aldemir, "Bugün mensubu olmaktan gurur duyduğumuz jandarma teşkilatının kuruluşunun 185. yıl dönümünü gururla kutlamanın onur, mutluluk ve heyecanı içerisindeyiz. Başarılarla dolu 185 yıllık köklü tarihe sahip olan Jandarma Genel Komutanlığı, kuruluşundan bugüne kadar yüce milletimizin engin sevgi ve güvenine mazhar olmuştur," dedi. Ayrıca, jandarma personelinin milletin güvenine layık olmak için büyük bir azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğini belirtti.

Konuşmaların ardından şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Tören, katılımcıların Jandarma teşkilatına olan sevgilerini ifade eden konuşmalarıyla son buldu.