Balıkesir'de, Olay Yeri İnceleme Timlerinin müdahalesiyle gerçekleştirilen operasyonlarda, 6 hırsızlık, 4 kasten öldürme, 2 mala zarar verme, 2 genel güvenliği tehlikeye sokmak ve bir ateşli silahla kasten yaralama olmak üzere toplam 15 olayla ilgili detaylı incelemeler yapıldı.

22 şüpheli şahıs tespit edildi

Yapılan çalışmalar sonucunda, olay yerlerinden elde edilen bulgularla birlikte 22 şüpheli şahsın tespit edilerek olaylar aydınlatıldı. Jandarma ekipleri, suç işleyenlerin belirlenmesi ve adaletin sağlanması için titizlikle çalışmalarını sürdürdü.