Edirne İl Jandarma Komutanlığı tarafından orman yangınlarına karşı yürütülen çalışmalar sürüyor.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) -Edirne İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgesindeki ormanlık alanlarda ve tarlalarda meydana gelen yangın olaylarına karşı engelleme ve mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda, Edirne İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ve Orman Genel Müdürlüğü ekipleri ile birlikte Lalapaşa ilçesi Süleymandanişment köyü yangın gözetleme kulesinde ortak çalışmalar yürütüldü.

Yapılan çalışmalarda orman yangınlarının önlenmesi ve anız yangınlarının engellenmesine yönelik denetim ve kontroller gerçekleştirildi.