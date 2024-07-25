Jandarma Genel Komutanlığı, sağlık personeli ihtiyacını karşılamak amacıyla 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı için Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne (SBÜ) 31 öğrenci alımı yapacak. Bu alım, Resmi Gazete'de yayımlanan duyuru ile resmen açıklandı.

Jandarma sağlık kadrosunu güçlendiriyor

Jandarma Genel Komutanlığı, ÖSYM yerleştirme sonuçlarına göre SBÜ'ye öğrenci temin edecek. Bu kapsamda, muvazzaf tabip subay, diş tabibi subay ve sağlık astsubayı olarak görev yapmak üzere çeşitli fakülte ve yüksekokullara öğrenci alımı gerçekleştirilecek.

SBÜ Gülhane Tıp Fakültesi'ne muvazzaf tabip subay olarak görev yapmak üzere toplamda 17 öğrenci alınacak. Bu öğrencilerin 3'ü kadın olacak.

SBÜ Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi'ne muvazzaf diş tabibi subay olarak görev yapmak üzere 4 öğrenci kabul edilecek. Bu kontenjanın 1'i kadın öğrencilere ayrılmış durumda.

SBÜ Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu'na muvazzaf sağlık astsubayı olarak görev yapmak üzere 10 öğrenci alınacak. Bu kontenjanın 2'si kadın öğrencilere tahsis edilecek.

Başvuru detayları

Öğrenci alımına ilişkin detaylar, Jandarma Genel Komutanlığı, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi ile SBÜ'nün internet sitelerinden öğrenilebilecek. Başvuru yapmak isteyen adayların bu siteleri düzenli olarak takip etmeleri ve gerekli bilgilere erişmeleri öneriliyor.