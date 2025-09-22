Manisa'nın Salihli ilçesinde, Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, eğlence mekanlarına yönelik gerçekleştirdiği denetimlerde 127 kişinin GBT sorgusunu yaptı. Aramalarda 1 tabanca, 3 av tüfeği ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Jandarma Salihli’deki eğlence mekanlarını denetledi

Manisa'nın Salihli ilçesinde, Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, güvenlik ve huzurun sağlanması amacıyla ilçedeki çeşitli eğlence mekanlarını denetledi.

Denetimler, Adala, Sart, Çaltılı, Mersindere, Durasıllı ve Karapınar mahallelerinde bulunan eğlence merkezlerini kapsadı. Jandarma, bölgedeki eğlence mekanlarına yönelik sıkı bir denetim uyguladı.

Denetimlerin sonucunda, 127 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı. Jandarma ekipleri, yapılan aramalarda 1 tabanca, 3 av tüfeği ve çok sayıda fişek ele geçirdi.

Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı, bu tür denetimlerin düzenli olarak yapılacağını belirterek, halkın güvenliğini sağlamak için çalışmalarına devam edeceğini vurguladı.