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Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığı yla mücadele kapsamında düzenledikleri operasyon da 8 şüpheli yi gözaltına aldı. Operasyon sırasında yapılan detaylı arama larda, 2 adet ruhsatsız tabanca, 403 adet tabanca fişeği, 5 adet tabanca şarjörü, 8 adet ruhsatsız av tüfeği, 56 adet av tüfeği fişeği ve 3 adet av bıçağı ele geçirildi.

Çanakkale'de alevler rüzgârın da etkisiyle yayılıyor

Çanakkale'de alevler rüzgârın da etkisiyle yayılıyor

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