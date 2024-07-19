Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında düzenledikleri operasyonda 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyon sırasında yapılan detaylı aramalarda, 2 adet ruhsatsız tabanca, 403 adet tabanca fişeği, 5 adet tabanca şarjörü, 8 adet ruhsatsız av tüfeği, 56 adet av tüfeği fişeği ve 3 adet av bıçağı ele geçirildi.
Adli işlem başlatıldı
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatılırken, jandarma ekipleri, bölgedeki silah kaçakçılığı faaliyetlerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Editör: Simge Akbulut