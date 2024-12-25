Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ve SİBER Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Söke ilçesinde farkındalık oluşturmak amacıyla önemli bir eğitim etkinliği gerçekleştirdi. Şehit Faruk Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde eğitim gören 72 öğrenci ve 7 öğretmen, "Bir Ders de Jandarmadan" faaliyeti kapsamında bilgilendirildi.

Jandarma, güvenlik ve şiddetle mücadele konularında eğitim verdi

Jandarma, öğrencilere ve öğretmenlere yönelik olarak, suçtan korunma ve kişisel güvenlik, erken yaşta ve zorla evlilikler, KADES (Kadına El Kalkamaz), siber zorbalık ve güvenli internet kullanımı gibi önemli konularda kapsamlı bir eğitim düzenledi. Ayrıca, katılımcılara Jandarma'nın görevleri ve sorumlulukları hakkında bilgi verildi. Bu eğitimle, toplumsal farkındalığın artırılması ve güvenli bir ortam oluşturulması hedefleniyor.