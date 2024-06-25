Edirne İl Jandarma Komutanlığı, terörle mücadeleye, emniyet ve asayişin sağlanmasına ve aranan şahısların yakalanarak adalete teslim edilmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Son bir hafta içerisinde bu kapsamda yürütülen faaliyetler neticesinde;

Erdoğan DEMİR / EDİRNE İ(GFA) - Terörle Mücadele: FETÖ Silahlı Terör Örgütü üyesi (11) ve PKK-KCK Silahlı Terör Örgütü üyesi (2) ve DHKP/C Silahlı Terör Örgütü üyesi (3) olmak üzere toplam (16) silahlı terör örgütü üyesi şahıs yasadışı yollardan yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalandı. Haklarında gerekli yasal işlemler başlatılan şahıslar adalete teslim edildi.