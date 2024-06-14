ANKARA (AA) - Jandarma Teşkilatının 185'inci kuruluş yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde Jandarma Teşkilatının 185'inci yıl dönümü nedeniyle düzenlenen etkinlikler, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kutlamalar kapsamında, jandarmanın çeşitli birimlerinde görev yapan personelin geçişleri ile bando gösterileri yapıldı.

Burada konuşan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Jandarma Teşkilatının kuruluş yılını kutladığını belirterek, vatanın her karış toprağında görev yapan ve bu görevi yaparken de devlet ile millet arasında köprü olan teşkilatın her mensubuyla gurur duyduklarını söyledi.

Jandarma Teşkilatının köklü bir tarihe sahip olduğuna dikkati çeken Aktaş, "Anadolu'yu vatan kıldığımız günden beri bu topraklar için çok büyük bedeller ve çok büyük mücadeleler ortaya koyduk. Verilen bu mücadelelerin hepsinde ama hepsinde jandarma teşkilatımız çok büyük görevler üstlenerek kahramanlıklar ortaya koydu." dedi.

Teşkilatın her geçen gün büyümeye ve güçlenmeye devam ettiğini, bu imkanları öncelikle milletin güvenliğini sağlamak ve suçla mücadele etmek için 7/24 kullandığını anlatan Aktaş, huzur ve güvenliğin tesisinde Jandarma Teşkilatının önemine değindi.

Aktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Milletimizin huzurunu kaçıran, kamu düzenini bozmaya çalışan organize suç örgütlerinden zehir tacirlerine, kaçakçısından tefecisine, terör örgütüne ve türlü kılıflara girerek milletimize ihanet eden FETÖ ve FETÖvari şer odaklarına varıncaya kadar hepsinin tepesine çökmeye devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılı'nda huzurumuzu bozan, bu millete ihanet eden, suçta kibirlenen hiçbir oluşuma yer yoktur. Bunlara hayat hakkı tanımayacağız. Üzerimizde büyük bir sorumluluk var."

Milletin güvenliği ve huzuru için çalıştıklarını vurgulayan Aktaş, "Bu nedenle aldığımız eğitimlerle ve bize sunulan imkanlarla milletimizin tamamının hakkı ve emeği olan devletin ve milletin emri dışında kimsenin tasallutu altına girmeyin. Unutmayın, bu aziz millete ve bu yüce devlete hizmet etmek, insanlığın umudunu da aynı zamanda diri tutmaktır. Mazlumlara umut olmaktır." diye konuştu.

- "Büyük başarı göstermiştir"

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ise köklü ve şanlı bir maziye sahip Jandarma Teşkilatının 185'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla gurur ve mutluluk yaşadıklarını ifade etti.

Tarih boyunca kurulan Türk devletleri içerisinde emniyet ve asayiş hizmetlerinin çeşitli isimlerle anılan askeri teşkilatlar tarafından sağlandığını belirten Çetin, bu birliklerin jandarmanın temelini oluşturduğunu söyledi.

Teşkilatın kuruluşundan bu yana toplumun huzur ile güvenliği için gayret gösterdiğine işaret eden Çetin, "Çanakkale'de, Birinci Dünya Savaşı'nda, Kurtuluş Savaşı döneminde ve Kıbrıs harekatında destanlar yazmıştır. Yakın dönemde ise terörle mücadele harekatında, hendek operasyonlarında, Suriye'de icra edilen Zeytin Dalı harekatında ve asrın felaketi olan Kahramanmaraş, Hatay depremlerinde büyük başarı göstermiştir." ifadelerini kullandı.

Jandarmanın sadece emniyet ve asayişi sağlayan bir kolluk kuvveti olmadığının altını çizen Çetin, şunları kaydetti:

"Vatandaşın yardımında olan bir teşkilat olarak vatandaşın huzuru ve güvenliği için vatandaşımızın canını malını korumak için organize suç örgütlerinden zehir tacirlerine, göçmen kaçakçılığından suç odaklarına, deprem ve sel felaketlerinden orman yangınlarına kadar görev yaptığımız her yerde yeri geldiğinde kimsesizlerin kimsesi olarak vatandaşımızı destekleyen, yardım eden, öğreten, yol gösteren bir kolluk kuvvet olarak da halkımızın ve vatandaşımızın her zaman 7/24 yanında, yakınında ve yardımında bulunarak emrine amade olmuştur."