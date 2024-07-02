Jandarma Üsteğmen Emre Öztürk, Jandarma Genel Komutanlığı'nın 185. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Karaburun’dan Foça’ya yaptığı 23 kilometrelik yüzme etkinliğiyle dikkatleri üzerine çekti. Öztürk, 5 saat 30 dakika süren bu zorlu mücadele sonucunda Foça’ya ulaşmayı başardı. Karaburun iskelesinde düzenlenen törene protokol üyeleri ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Sahil Güvenlik botlarının eşlik ettiği etkinlikte, Öztürk'ü Foça'da coşkulu bir karşılama bekliyordu.

Vatanın her köşesinde milletin emrinde

Foça Küçükdeniz limanında düzenlenen törene Foça Kaymakamı Mehmet Türköz, Amfibi Görev Grup Komutanı Tuğamiral Serhat Sözbir, Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı ve diğer birçok yerel yetkili katıldı. Jandarma Üsteğmen Emre Öztürk, etkinlik sonrası yaptığı açıklamada, görev yaptığı teşkilatı onurlandırdığını ve vatanın her köşesinde milletin emrinde olduklarını vurguladı.

Jandarma teşkilatının 185. yıl dönümü

Etkinliği izlemeye gelen vatandaşlar arasında duygusal anlar yaşayanlar da oldu. Jale Kaygısız, "Bugün Karaburun’dan Foça’ya kadar yüzen genç bir subayımızı izlemek gurur vericiydi. Jandarma teşkilatının 185. yıl dönümünü kutluyorum, bizi her zaman koruyup kolluyorlar" diye konuştu. Diğer bir katılımcı Elif Durmuşoğlu ise, "Üsteğmen Emre Öztürk’ün başarılı performansı, jandarmanın gücünü gösterdi. Bu etkinlik çok anlamlıydı" ifadelerini kullandı.