Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde yürütülen uyuşturucu operasyonlarında, İncirliova, Kuşadası ve Nazilli İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından uyuşturucu madde satıcıları ve kullanıcılarına yönelik yapılan çalışmada E.Y., E.A., İ.A., Ç.B., E.E., R.E., H.E.O., K.T.Y. ve U.A. isimli şüphelilerin uyuşturucu kullandığı belirlendi. Ayrıca, İncirliova ilçesinde Ç.B. isimli şüpheliden bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalanan 9 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Editör: Mehrican Candemir