Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı, 2025 yılı için yeni subay ve astsubay alımlarına başlıyor. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı, toplamda 3730 kişilik sözleşmeli personel alımı yapacak.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı, 2025 yılı için önemli bir personel alım ilanı yayımladı. İlan, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı karargâhları ile bağlı birlik ve kurumlarda istihdam edilmek üzere toplam 3 bin 730 sözleşmeli personel alacağını açıkladı. Alımlar, subay ve astsubay olarak iki farklı kadroda yapılacak.

Başvuru tarihleri ve şartlar

Başvurular, 30 Aralık 2024 tarihinde başlayıp, 15 Ocak 2025 tarihinde sona erecek. Adaylar başvurularını yalnızca Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi (PTS) üzerinden e-Devlet kapısı aracılığıyla gerçekleştirebilecekler.

Başvuru için gereken kılavuzlar ve detaylar, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın resmi internet sitelerinde yer almakta.

Başvuru şartları arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, belirtilen lisans programlarından mezun olmak ve güvenlik soruşturması gibi temel nitelikler bulunuyor. Ayrıca, başvuracak adayların belirli yaş sınırlarına uyması gerekecek.

Alım yapılacak kadrolar ve dağılım

İlan kapsamında, Jandarma Genel Komutanlığı'na 137 sözleşmeli subay ve 20 muvazzaf astsubay, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ise 40 sözleşmeli subay ve 200 sözleşmeli astsubay alınacak. Alımda, kadın ve erkek adaylar için eşit fırsatlar sunulacak.

Başvuru ve seçim süreci

Başvuru yapacak adayların, başvuru kılavuzlarında belirtilen tüm şartları dikkatlice incelemeleri gerekiyor. Başvurular yalnızca e-Devlet üzerinden alınacak ve başvuru sistemine giriş için çeşitli doğrulama yöntemleri kullanılacak. Seçme sınavlarına katılmaya hak kazanan adaylar, duyurulara PTS üzerinden erişebilecekler.

Başvuru ve süreçle ilgili tüm bilgilere Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nin resmi internet sitesi ve ilgili iletişim numaralarından ulaşılabiliyor.