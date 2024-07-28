Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı, Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ve Bozdoğan İlçe Jandarma Komutanlığı personeli, Bozdoğan ilçesindeki köyleri ziyaret ederek orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi. Ziyaretler sırasında, zeytin bahçelerinde yakılan kontrolsüz ateşler, anız yakılması sonucu çıkan yangınlar ve çevreye atılan atıklar nedeniyle oluşan kirlilik ve yangın riskleri hakkında vatandaşlara bilgi verildi.

Farkındalık oluşturmak için broşür dağıtıldı

Ekipler, köylülerle ve kahvehanelerdeki vatandaşlarla bir araya gelerek orman yangınlarının önlenmesi için dikkat edilmesi gereken hususları anlattı. Ayrıca, farkındalık oluşturmak amacıyla el broşürleri dağıtıldı. Mesire alanlarında bulunan kadınlara KADES uygulamasının tanıtımı yapılırken, erkek vatandaşlara ise "Kadına El Kalkamaz" broşürleri dağıtılarak bilgilendirme yapıldı.