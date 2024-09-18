Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği personeli, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki Sevgi Evleri’nde yaşayan çocuklarla bir araya gelerek onlarla özel vakit geçirdi.

Çocuklarla yakından ilgilendiler

Ziyarette, jandarma personeli devletin koruması altındaki çocuklarla sıcak bir atmosferde buluştu. Çocukların moralini yükseltmek ve onlara destek olmak amacıyla düzenlenen bu ziyaret, samimi anlara sahne oldu. Jandarma ekipleri, çocuklarla oyunlar oynayarak onlarla yakından ilgilendi.

Devletin şefkatli eli

Jandarma Komutanlığı personeli, çocukların mutluluğuna ortak olurken, onlara sevgi ve güven mesajları verdi. Ziyaret, hem çocuklar hem de jandarma personeli için anlamlı bir buluşma oldu. Devletin koruması altındaki çocuklara yönelik bu tür ziyaretlerin, onların gelişiminde önemli bir yere sahip olduğu vurgulandı.