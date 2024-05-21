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Yakalanan şahıslar gözaltına alınırken, olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Konak'taki korku evi yangın yerine döndü!

Konak'taki korku evi yangın yerine döndü!

Operasyon kapsamında Işıklar beldesinde ikamet eden M.A.Ç., A.D., Ü.G., ve E.D. isimli şüpheli şahısların evlerinde yapılan aramada, 2 adet tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 13 adet av tüfeği fişeği ile 15 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Afyonkarahisar ’da gerçekleştirilen operasyonda İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, mahalli idareler genel seçimlerinde ve asker eğlencesi nde havaya ateş ederek genel güvenliği tehlikeye soktuğu belirlenen 4 şüphelinin evinde arama gerçekleştirdi.

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