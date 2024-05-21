Afyonkarahisar’da gerçekleştirilen operasyonda İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, mahalli idareler genel seçimlerinde ve asker eğlencesinde havaya ateş ederek genel güvenliği tehlikeye soktuğu belirlenen 4 şüphelinin evinde arama gerçekleştirdi.
Operasyon kapsamında Işıklar beldesinde ikamet eden M.A.Ç., A.D., Ü.G., ve E.D. isimli şüpheli şahısların evlerinde yapılan aramada, 2 adet tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 13 adet av tüfeği fişeği ile 15 adet tabanca fişeği ele geçirildi.
Yakalanan şahıslar gözaltına alınırken, olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.
Editör: Simge Akbulut