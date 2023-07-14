İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda karayolları üzerinde kamyon ile göçmen kaçakçılığı yapılacağı bilgisi alınarak kamyon ve kamyonetler takibe alındı.

Ekipler Çekmeköy ve Çatalca'da yaptıkları kontrollerde yasa dışı yollardan yurtdışına çıkmak üzere kamyon ve kamyonete bindirilmiş toplam 105 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenlerin yurt dışına çıkması için organizatörlük yapan şüpheliler M.A. , B.A. , B.Y.I. , Y.T.T ve A.K. gözaltına alındı. Yakalanan kaçak göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, M.A. , B.A. , B.Y.I. , Y.T.T ve A.K. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.