Afyonkarahisar’da, jandarma ekiplerini görünce kaçan bir kişi, tarihi eser niteliğindeki sikkeler ve define arama malzemeleri ile yakalandı.

Kovalamaca sonrası yakalandı

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesi Özburun beldesi kırsalında devriye gezen jandarma ekipleri, şüpheli bir araç sürücüsünün kendilerini görünce kaçmaya başladığını fark etti. Ekipler, kısa süren bir kovalamaca sonrasında aracı durdurmayı başardı.

Araçta arama yapan jandarma ekipleri, el dedektörü, şarj cihazı, fener, çapa ve kulaklık gibi define arama malzemeleri buldu. Ayrıca, gözaltına alınan M.Ö. isimli şahsın çantasında tarihi eser niteliğindeki sikkeler ele geçirildi. Şahsın gözaltındaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.