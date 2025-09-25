Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, düğünlerde silahla havaya ateş açılmasını engellemek için düzenlediği operasyonda 9 tabanca ve mühimmatlarını ele geçirdi. 8 kişiye ait silahlar ile ilgili adli soruşturma başlatıldı.

Jandarma'dan düğünlere yönelik silah operasyonu

Afyonkarahisar'da, düğünlerde yaşanan silahlı havaya ateş açma olaylarına karşı etkili bir çalışma yürüten jandarma, çeşitli marka ve modellere ait 9 tabanca ele geçirdi. Operasyonda, 8 kişiye ait toplamda 13 şarjör ve 186 fişek de bulundu.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düğünlerdeki silahlı eğlencelerin önüne geçmek amacıyla başlattıkları adli soruşturma kapsamında silahları ele geçirdi. Elde edilen silahlar, suçluların yakalanması amacıyla soruşturma kapsamına alındı.

Operasyonda ele geçirilen silahların, farklı markalarda ve modelde olduğu ifade edilerek, silahların mühimmatlarıyla birlikte toplandığı belirtildi. Jandarma ekipleri, olayla ilgili olarak 8 kişiyi sorgulamak üzere gözaltına aldı.

Güvenlik önlemleri artırıldı

Afyonkarahisar'daki jandarma ekipleri, özellikle düğünler gibi toplu etkinliklerde meydana gelebilecek silahlı olayları önlemek amacıyla güvenlik önlemlerini artırmayı sürdüreceklerini belirtti.