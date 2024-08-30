Jandarma Genel Komutanlığı, Gezi Davası hükümlüsü Tayfun Kahraman'a hastanede kötü muamele yapıldığı iddialarını yalanladı. Yapılan açıklamada, Kahraman’a yönelik herhangi bir kötü muamele, kelepçe sıkılması veya tehdit edilme gibi bir durumun yaşanmadığı belirtildi. Ayrıca, şahısla ilgili herhangi bir darp raporunun bulunmadığı vurgulandı.

Gerçekler kamuoyuna duyuruldu

Bazı haber sitelerinde Tayfun Kahraman’a hastanede kötü muamele yapıldığına dair yer alan haberlerin ardından, Jandarma Genel Komutanlığı resmi bir açıklama yapma gereği duydu. Açıklamada, Kahraman'ın Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçundan hükümlü olarak bulunduğu ve 28 Ağustos'ta Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Polikliniği'ne sevk edildiği belirtildi.

Yasa ve yönetmeliklere uygun işlemler

Jandarma Genel Komutanlığı, Kahraman’ın hastanedeki muayene ve sevk işlemlerinin tüm yasal düzenlemelere uygun olarak yapıldığını açıkladı. Açıklamada, iddia edilen kelepçe sıkılması ve tehdit edilmesi gibi olayların yaşanmadığı, ayrıca kişinin vücudunda herhangi bir darp izi veya darp raporunun bulunmadığı ifade edildi.

Yanıltıcı haberler ve adli süreç

Açıklamada, ortaya atılan iddiaların gerçek dışı olduğu ve kamuoyunu yanıltma amacı taşıdığı vurgulandı. Jandarma Genel Komutanlığı, asılsız ve maksatlı haber yapanlarla ilgili olarak adli sürecin başlatılacağını duyurdu.