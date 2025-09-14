Elazığ’da başkomiser Metin K., evinde gördüğü Orhan Ö.’yü tabancayla ateş ederek öldürmüştü. Olay sonrası gözaltına alınan Metin K. tutuklanırken, eşi F.K.’nin savcılıktaki ayrıntılı ifadesi ortaya çıktı.

5 Eylül’de Çaydaçıra Mahallesi’ndeki bir sitede yaşanan olayda, başkomiser Metin K. eve geldiğinde eşiyle birlikte Orhan Ö.’yü gördü. Çıkan tartışmada Metin K., tabancasıyla ateş ederek Orhan Ö.’yü vurdu. Sağlık ekipleri, Orhan Ö.’nün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Başkomiser Metin K., çıkarıldığı nöbetçi mahkemede serbest bırakılmış, ancak savcılığın itirazı üzerine tutuklanmıştı.

“Sosyal medyadan tanıştık”

Savcılıkta ifade veren F.K., Orhan Ö. ile sosyal medya üzerinden tanıştığını belirterek, ilişkilerinin kısa süreli olduğunu ve olay günü konuşmak için eve çağırdığını söyledi.

F.K., ifadesinde şu sözleri kullandı:

“Yaklaşık 5 yıldır evliyiz, bir çocuğumuz var. Eşimle sorun yaşadığımız dönemde sosyal medyada ‘Serdar Gökhan’ adıyla tanıştığım kişiyle duygusal bağ kurdum. Kendisi bana bekar olduğunu, askeri personel olarak Tunceli’de görev yaptığını söyledi. Yüz yüze yalnızca bir kez görüştük. Olay günü evimin önüne geldiğini söyledi, ben de konuşmak için eve aldım.”

“Eşim kapıya gelince bıçak aldı”

F.K., ifadesinde Orhan Ö.’nün eşine bıçakla saldırdığını iddia ederek şunları aktardı: