Tokyo’daki Haneda Havalimanı’nda Japon Havayolları’na ait bir yolcu uçağının lastiği iniş sırasında patladı. Olayda can kaybı ya da yaralanma olmaması büyük bir şans olarak değerlendirilirken, pistin kapanması nedeniyle hava trafiği aksadı.

İniş sırasında lastik patladı

Ishikawa eyaletindeki Komatsu Havalimanı’ndan kalkan ve JL182 sefer sayısını gerçekleştiren Boeing 737-800 tipi uçak, Haneda Havalimanı'na iniş yaptığı sırada sol lastiklerinden biri patladı. Uçak, inişini saat 09.25’te güvenli bir şekilde tamamladı. Olay sırasında uçakta bulunan 65 yolcu ve mürettebat büyük bir tehlike atlattı. Neyse ki kazada herhangi bir yaralanma ya da can kaybı olmadı.

Hava trafiği 25 dakika aksadı

Patlayan lastik nedeniyle uçak taksi yoluna çekildi. Lastik değişiminin ardından uçağın aprona yanaştırıldığı bildirildi. Japonya Toprak, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanlığı, pistin yaklaşık 25 dakika süreyle kapalı kaldığını ve bu nedenle 15 uçuşta gecikme yaşandığını açıkladı.

Olayın ardından, aynı uçakla yapılması planlanan iki uçuş iptal edildi. Kazanın nedenini belirlemek için kapsamlı bir inceleme başlatıldığı öğrenildi. Haneda Havalimanı’ndaki ekiplerin hızlı müdahalesi, kazanın etkilerinin büyümesini önledi. Hava trafiği kısa sürede normale dönerken, yolcuların büyük bir tehlike atlatması kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.