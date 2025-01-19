Şişli Osmanbey’de arkadaşıyla bir Japon restoranına giden Moldovalı Elena Buiucli’nin (25) içerisinde değerli eşyalarıyla, Türk lirası ve dolar bulunan çantası yemek yediği sırada çalındı.

Olayın ayrıntıları

Olay, 7 Ocak Salı günü saat 20.15 sıralarında Şişli Osmanbey Halaskargazi Mahallesi’nde meydana geldi. Türkiye’de yaklaşık 8 yıldır yaşayan Moldovalı Elena Buiucli, akşam saatlerinde arkadaşıyla bir Japon restoranına gitti. Yemeğini beklerken, yan masaya oturan iki kadın tarafından çantası çalındı. Çantasında değerli eşyaların yanı sıra Türk lirası ve dolar da bulunan Buiucli, çantasının kaybolduğunu fark ettiğinde restoran yetkililerine durumu bildirdi.

Polis takibi başladı

Restoranın güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, çantanın iki kadın tarafından çalındığını belirledi. Buiucli’nin cep telefonunun konum bilgisini takip eden polis, hırsızların peşine düştü. Dakikalar içinde birden fazla yer değiştirdikleri tespit edilen şüphelilerin, son olarak Sultangazi’deki bir siteye girdikleri belirlendi.

Değersiz eşyaları çöp kutusuna attılar

Polis, şüphelilerin Buiucli’ye ait değersiz eşyaları Beyoğlu’nda bir çöp konteynerine attıklarını öğrendi. Eşyalar, yapılan araştırmalar sonucunda bulunarak kadına teslim edildi.

Kadınlardan şüphelenmemiş

Olayla ilgili konuşan Elena Buiucli, "Yanıma gelen iki kadın bana hiç şüpheli görünmedi. Yemeğimi yedikten sonra çantamın kaybolduğunu fark ettim. Hemen restoran yönetimine haber verdim ve kamera kayıtlarını inceledik. Çantamı yanımda oturan iki kadının çaldığını gördüm. Çantamda dolar, Türk lirası, cep telefonum, kablosuz kulaklığım, araba anahtarım ve değerli eşyalarım vardı" dedi.

Dikkatli olun uyarısı

Buiucli, şüphelilerin izini sürerken çok hızlı hareket ettiklerini belirtti. "Telefonun konumuna göre, hırsızlar çok hızlı bir şekilde hareket ediyorlardı. 20 dakika içinde 5 semt değiştirdiler. Bu işin bir grup tarafından organize edildiği belli. Yüzleri kamera kayıtlarında görünüyor. Herkesin dikkatli olmasını rica ediyorum. Çevrenize ve eşyalarınıza dikkat edin" diyerek uyarıda bulundu.