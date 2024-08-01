Japon sanatçı Rumio Sakagi, Türk sporcu Yusuf Dikeç'in Paris 2024 Olimpiyatları'ndaki etkileyici atılımı mangaya dönüştü.

Sakagi'nin X (eski Twitter) hesabında Perşembe günü yayınlanan mangada, "Gümüş madalya kazanan Türk atlet Yusuf Dikeç" beyanında yer aldı. Manga, Dikeç'in tek eli cebinde yaptığı atılım ve bu anın estetik açıdan korunabildiğini vurgulayan detayları içeriyor.

Resimde, İngilizce açıklamalar arasında "Heyecan dolu bir an olmasına rağmen yüzü oldukça doğal", "Sıradan bir tişörtü giymesi etkileyici", "Elini cebine koyma şekli dikkat çekici" ve "Gövdesi mükemmel hizalanmış" gibi yorumlar dikkat çekti.

Yusuf Dikeç, Çarşamba günü Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca, karışık takımların gümüş madalyasını kazanmıştı. Partneri Şevval İlayda Tarhan ile elde ettiği ikincilik, Dikeç'i sosyal medya fenomeni haline getirdi.

Bir sosyal medya paylaşımında, "Türkiye, 51 yıllık bir adam özel lensler, göz koruması ya da kulak koruması olmadan gönderilip gümüş madalyası kazandı" şeklinde bir yorum yapıldı. Bu paylaşım, 90 milyondan fazla görüntülendi.