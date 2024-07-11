Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'nin Türkiye'de olası büyük depremlere ilişkin uyarıları dikkat çekiyor. Moriwaki, özellikle Marmara ve Doğu Anadolu bölgelerindeki fay hatlarının potansiyel risklerini vurgulayarak, önemli şehirleri etkileyebilecek büyük tehlikelere işaret ediyor.

Yoshinori Moriwaki, Türkiye'de Doğu Anadolu'dan Akdeniz'e uzanan fay hattının önemine ve potansiyel risklerine dikkat çekti. Özellikle Kıbrıs'tan gelen fay hattının Doğu Anadolu'nun batı kolunda büyük bir enerji birikimi olduğunu belirten Moriwaki, bu bölgede olası bir 7,5 büyüklüğünde depremin büyük yıkımlara yol açabileceğini ifade etti.

Moriwaki, "Doğu Anadolu'dan uzanan ve Kahramanmaraş depremiyle büyük bir enerji depolayan Kıbrıs'tan gelen fay hattı ile birleşen Doğu Anadolu'nun batı kolunda deprem yaşanması halinde büyük bir yıkım yaşanacak. Bu deprem en az 7.5 üzeri olacak" dedi.

Depremin etkisiyle oluşabilecek tsunaminin ise Mersin, Adana, Hatay ve Antalya gibi Akdeniz kıyılarında şiddetli etkilere neden olabileceği uyarısında bulundu. Moriwaki, böylesi bir senaryoda alınması gereken tedbirlerin önemini vurguladı.

Moriwaki, Marmara bölgesindeki fay hatlarının yumuşak zeminde olduğunu ve bu nedenle burada olası 6 büyüklüğünde bir depremin bile ciddi risk taşıdığını belirtti. Bu bölgede yaşayanların ve yetkililerin deprem hazırlıklarını gözden geçirmesi gerektiğini vurguladı.

Moriwaki, "Doğu Anadolu'dan uzanan ve Kahramanmaraş depremiyle büyük bir enerji depolayan Kıbrıs'tan gelen fay hattı ile birleşen Doğu Anadolu'nun batı kolunda deprem yaşanması halinde büyük bir yıkım yaşanacak. Bu deprem en az 7.5 üzeri olacak" dedi.

Türkiye'nin deprem için en riskli şehirleri

Japon uzman, Türkiye'nin en büyük depremlerinin beklendiği şehirleri de açıkladı. Bursa, İstanbul, Tunceli ve Bingöl'ü öne çıkararak, bu bölgelerdeki fay hatlarının Güney Kore'deki benzeri fay hatlarına sahip olduğunu belirtti. Ege'den Çanakkale'ye uzanan fay hattının da oldukça tehlikeli olduğunu vurguladı.