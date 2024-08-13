Türkiye'nin deprem risk haritası üzerine açıklamalarda bulunan Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Türkiye genelinde depremin yaşanmayacağı il kalmadığını vurguladı. İzmir için uyarıda bulunan Moriwaki, "İzmir'de kırılmayan hatlar var ve bu sebepten o bölgede bir depremin olması kaçınılmazdır," dedi.

Kuzey Anadolu fay hattı tehdidi

Moriwaki, Türkiye'deki en büyük depremlerin Kuzey Anadolu Fay hattının geçtiği şehirlerde meydana geleceğini belirterek, acilen önlemler alınması gerektiğini ifade etti. Ayrıca, Doğu Anadolu Fay hattının biriktirdiği enerjinin batıdaki fayları tetiklediğine dikkat çekti.

İzmir için özel uyarılar

İzmir'deki fay hattının ince olduğunu belirten Moriwaki, burada yaşanacak depremlerin maksimum 5 veya 6 büyüklüğünde olacağını, ancak kırılmamış hatların bulunduğu için depremlerin kaçınılmaz olduğunu sözlerine ekledi. Moriwaki, İzmir'in yanı sıra 32 il için de ayrı ayrı uyarılarda bulundu ve buralarda yaşayanların ek önlemler almasını önerdi. (Yeni Çağ)