1. İkigai Tekniği

İkigai Uzun ve Mutlu Yaşam Formülü | AB Proje Yönetimi

Hayattaki Amacınızı Keşfedin: İkigai, her sabah uyanma nedeninizi belirlemenize yardımcı olur. Güçlü yönlerinizi, tutkularınızı ve dünyanın ihtiyaçlarını dikkate alarak hayata anlam katacak bir amaç seçin.

2. Kaizen Tekniği

What is the Kaizen Methodology and Its Goals? « Geekbot blog

Küçük İyileştirmelere Odaklanın: Kaizen, sürekli iyileştirme felsefesidir. Her şeyi aynı anda yapmaya çalışmak yerine, her gün küçük adımlarla ilerleyin.

3. Pomodoro Tekniği

Pomodoro Tekniği | Verimli Bir Çalışma İçin Daha Fazla Bilgi Edinin.

Zaman Yönetimi: 25 dakika çalışıp 5 dakika ara verin. Bu teknik, odaklanmanıza ve tükenmişliği önlemenize yardımcı olur. Verimlilikte büyük fark yaratır.

4. Hara Hachi Bu Tekniği

Jepang : Populasi Yang Menyusut & Lansia Meningkat

Dengeli Beslenme: %80 doyana kadar yiyin ve gün boyu daha enerjik kalın. Bu yöntem, akşam yemeğinden sonra rahatsız hissetmenizi önler ve vücudunuza su ve oksijen için yer açar.

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5. Shoshin Tekniği

6 Önemli Japon Tekniği

Acemi Zihniyet: Görevlere yeni başlayan birinin merakıyla yaklaşın. Mükemmel olmaya veya tüm cevaplara sahip olmaya çalışmak yerine, öğrenmeye ve yeni şeyler denemeye açık olun.

6. Wabi-Sabi Tekniği

Sade Bir Japon Felsefesi: Wabi-Sabi – Neslihan Sezer

Kusurları Kucaklayın: Her küçük ayrıntıyı mükemmelleştirmek yerine, neyin önemli olduğuna odaklanın ve sadelikte güzelliği bulun. Denemek, mükemmel olmaktan daha iyidir; bu yüzden harekete geçin.

7. Forest Bathing Tekniği

Orman Terapisi: Doğanın Güzelliği ve Huzuruyla İyileşme

Doğada Zaman Geçirin: Temiz havayı içinize çekmek ve doğayla bağ kurmak stresi azaltır ve ruh halinizi iyileştirir. Bu, bilimsel olarak da kanıtlanmıştır.

8. Kakeibo Tekniği

Japonya'nın Para Biriktirme Ve Tasarruf Tekniği Kakeibo - Doğu Gazetesi

Bütçe Yapın: Bir bütçe oluşturun ve buna sadık kalın. Mali durumunuz düzenli olduğunda, diğer hedeflerinize ulaşmak için daha stressiz ve motive hissedersiniz.