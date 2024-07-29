Japonya, artan vergi gelirleri ve mali disiplinle birlikte 2025 mali yılında 0,8 milyar yen faiz dışı bütçe fazlası elde etmeyi bekliyor. Bu gelişme, Başbakan Fumio Kishida yönetiminin mali reform başarısını kanıtlayacak önemli bir adım.

Ekonomik iyileşmeler ve güçlü şirket karları

Ekonomik iyileşmeler ve şirket karlarındaki artış, Japonya'nın vergi gelirlerini artırarak bütçe fazlası vermesini sağlayacak. Ocak ayındaki tahminlerde 1,1 trilyon yen bütçe açığı beklenirken, revize edilen tahminlere göre 0,8 milyar yen (5,2 milyon dolar) fazla elde edilmesi öngörülüyor.

Başbakan Kishida'nın mali reform başarısı

Analistler, bu gelişmenin Başbakan Fumio Kishida yönetiminin Japonya'nın parçalanmış mali durumunu düzeltmede ilerleme kaydettiğini savunmasına yardımcı olacağını belirtiyor. Japonya'nın mali disiplin konusundaki başarısı, hükümetin güvenilirliğini artıracak.

Faiz oranlarındaki artış ve kamu borcu

Japonya Merkez Bankası'nın faiz oranlarını sıfıra yakın seviyelerden yükseltmesi, devasa kamu borcunu finanse etme maliyetini artırıyor.