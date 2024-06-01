Cuma günü gerçekleşen ve şirket tarafından tespit edilen bu olay, kripto dünyasında büyük yankı uyandırdı. DMM Bitcoin yetkilileri, "Oluşan zararın ayrıntılarını halen araştırıyoruz" şeklinde açıklama yaptı. Şirket, olayı önlemek için alınan tedbirler hakkında da bilgi vererek, bazı hizmetlerin kullanımına kısıtlamalar getirdiklerini belirtti.

Güvenlik önlemleri ve etkileri

DMM Bitcoin, olayla ilgili detaylı bilgi vermemekle birlikte, küresel kripto para analiz şirketi Chainalysis, bu saldırının en büyük kripto saldırılarından biri olduğunu açıkladı. Chainalysis, sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklamada, "Japon borsası DMM Bitcoin'e yapılan hack saldırısı, Aralık 2022'den bu yana en büyük ve şimdiye kadarki en büyük 7. kripto hackleme olayıdır" dedi.

Çalınan Bitcoin miktarı dudak uçuklattı

DMM Bitcoin, çalınan miktarın yaklaşık 48,2 milyar yen (300 milyon dolar) olduğunu ve bunun da 4.502,9 Bitcoin'e eşit olduğunu belirtti. Şirket, tüm müşterilerinin Bitcoin mevduatlarının tamamen güvence altına alınacağını açıkladı.