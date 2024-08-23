Japonya Merkez Bankası (BOJ) Başkanı Kazuo Ueda, ülkenin para politikasıyla ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Ueda, enflasyon ve ekonomik verilerin tahminlerle uyumlu devam etmesi halinde, daha yüksek faiz oranlarına doğru ilerleyebileceklerini belirtti.

Japonya Merkez Bankası Başkanı Kazuo Ueda, Japonya Parlamentosu’nda yaptığı bilgilendirme sırasında enflasyon ve diğer ekonomik göstergelerin beklenenden daha güçlü gelmesi durumunda, ilave sıkılaşma adımları atabileceklerini ifade etti. Ueda, "Ekonominin ve fiyatların tahminlerle uyumlu kalacağına yönelik güvenin arttığını teyit edebilirsek, duruşumuzda bir değişiklik olmayacak," dedi.

Bu açıklamalar, Japonya'nın uzun süredir uyguladığı düşük faiz politikasında potansiyel bir değişimin sinyallerini verirken, piyasalarda tedirginliğe yol açtı.

Faiz artışının etkileri ve Carry Trade

BOJ’un faiz artırmasının ardından Japon yeninin değer kazanması, carry trade işlemlerinde çözülmelere ve piyasa dalgalanmalarına neden oldu. Ueda, bu durumu ABD ekonomisine ilişkin abartılı endişelere bağlayarak, bu tür endişelerin son dönemde hafiflediğini ifade etti. Ancak Ueda, finansal piyasalardaki istikrarsızlıkların enflasyon görünümü üzerindeki etkisini dikkatle izlediklerini ve bir sonraki faiz artışı için acele etmeyeceklerini belirtti.

Eylül toplantısı beklentileri

BOJ’un eylül toplantısında faiz oranlarını sabit tutacağı yönündeki beklentiler güçlenirken, yapılan bir ankete göre ekonomistlerin büyük bir kısmı, bankanın aralık ayına kadar borçlanma maliyetlerini yeniden artırabileceğini öngörüyor. Bu durum, Japonya’nın para politikasında dikkatle izlenmesi gereken bir dönemden geçtiğini gösteriyor.

Enflasyon verileri ve gelecek beklentileri

Ueda'nın açıklamaları öncesinde yayımlanan veriler, Japonya’da tüketici enflasyonunun Temmuz ayında yıllık bazda yüzde 2,8 ile beklentilerin üzerinde arttığını ortaya koydu. Çekirdek enflasyon ise yıllık bazda yüzde 2,7 ile hazirandaki yüzde 2,6'lık artışı geride bıraktı. Bu veriler, BOJ’un daha fazla faiz artışını değerlendirmeye devam edebileceğini gösteriyor.