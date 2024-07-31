Japonya Merkez Bankası (BoJ), iki günlük para politikası toplantısının ardından faiz oranlarını artırma ve devlet tahvil alımlarını azaltma kararı aldı.

Japonya Merkez Bankası, kısa vadeli faiz oranlarını 15 baz puan artırarak yüzde 0,25'e yükseltti. Bu karar, çoğunluk oyuyla alındı ve bankanın para politikasında önemli bir değişiklik olarak değerlendiriliyor. Faiz oranlarındaki bu artış, bankanın ekonomik büyümeyi desteklemek amacıyla aldığı bir dizi önlemin parçası.

Devlet tahvil alımlarında azalma

Bankanın açıkladığı diğer önemli bir karar ise devlet tahvil alımlarının azaltılması oldu. Aylık JGB (Japon Devlet Tahvili) alımları, Ocak-Mart 2026 döneminde 3 trilyon yene indirilecek ve her çeyrekte bu miktar 400 milyar yen azaltılacak. Bu adım, piyasalardaki likiditeyi kontrol altında tutmayı amaçlıyor.

Ekonomik görünüm

BoJ, ülkedeki ekonomik faaliyetlerin ve fiyatların, önceki Ekonomik Faaliyet ve Fiyatlar Görünümü'nde sunulan projeksiyonlarla uyumlu bir şekilde geliştiğini belirtti. Bankanın gelecek döneme ilişkin tahminlerine göre, sene sonunda yüzde 1,9 olması öngörülen çekirdek tüketici enflasyonuna ilişkin beklentiler değişmedi.

Banka, Japon ekonomisinin cari yılda yüzde 0,6 büyüyeceğini tahmin etti. Bu oran, önceki raporda öngörülen yüzde 0,8'lik büyümenin altında kalıyor. Bununla birlikte, Japonya'nın 2025 ve 2026 yıllarında yüzde 1 oranında büyüyeceği öngörüleri korundu.

BoJ'un aldığı bu kararlar, bankanın ekonomik istikrarı koruma ve sürdürülebilir büyüme sağlama hedefleri doğrultusunda atılmış stratejik adımlar olarak değerlendiriliyor. Faiz artışı ve tahvil alımlarındaki azaltma, ekonominin mevcut durumuna verilen tepkiler olarak öne çıkıyor.