Asya-Pasifik piyasaları, Cuma günü Japonya'nın Nikkei 225 endeksinin 41.000 sınırını aşmasıyla karışık bir seyir izledi. Nikkei endeksi, tarihi bir zirveye ulaştı, ancak diğer endeksler farklı performanslar sergiledi.

Nikkei 225'in yükselişi

Nikkei 225 endeksi, 41.000 sınırını aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Endeks, Perşembe gününden bu yana yükselişini sürdürerek yüzde 0,22 arttı.

Topix endeksi duraksadı

Geniş tabanlı Topix endeksi ise yüzde 0,15 kayıpla rekor seviyesinden geriledi.

Japonya ekonomik verileri ve etkileri

Japonya'nın Mayıs ayındaki hane halkı harcamaları, geçen yılın aynı dönemine kıyasla beklenmedik bir şekilde reel olarak yüzde 1,8 düştü. Ekonomistler, yüzde 0,1 artış bekliyordu.

Mayıs ayında hane başına ortalama harcama 290.328 yen (1.799,28 dolar) oldu. Ortalama aylık gelir, bir önceki yıla göre nominal olarak yüzde 6,4 ve reel olarak yüzde 3 artarak 500.231 yen oldu.

Merkez bankası hedefleri

Japonya Merkez Bankası, artan ücretler ve fiyatlardan oluşan “döngü" hedefini değerlendirmede bu verileri önemli bir ölçüm olarak kullanıyor.

Güney Kore piyasaları

Kospi endeksi yüzde 0,9, küçük ölçekli Kosdaq ise yüzde 0,61 yükseldi. Samsung Electronics, ikinci çeyrek faaliyet kârının neredeyse 15 kat artacağını tahmin etti. Samsung hisseleri yüzde 1,54 artışla Nisan 2021'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Diğer piyasalar

Hong Kong Hang Seng endeksi yüzde 0,11 yükseldi.

Çin'in CSI300 endeksi yüzde 0,44 düştü.

Avustralya'nın S&P/ASX 200 endeksi yüzde 0,14 düştü.