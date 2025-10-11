Japonya’da altın fiyatlarının tarihi seviyelere yükselmesiyle yatırımcılarda panik havası oluştu. Ülkenin en büyük değerli maden tedarikçisi Tanaka Kikinzoku, yoğun talep nedeniyle 5, 10 ve 20 gramlık külçelerin satışını geçici olarak durdurdu. Tokyo’nun ünlü Ginza semtinde beş saatlik kuyruklar oluşurken, stokların kısa sürede tükeneceği tahmin ediliyor.

Külçe satışları durdu, kuyruğun sonu görünmüyor

Tanaka Kikinzoku’nun kararının ardından Tokyo’daki mağazalar önünde uzun kuyruklar oluştu. Şirket, 50 gram ve üzeri külçelerin satışının devam ettiğini ancak stokların hızla azaldığını açıkladı. Bazı vatandaşlar kuyruğa sabahın erken saatlerinde girdi, bazılarıysa yalnızca birkaç gram altın alabilmek için saatlerce bekledi.

1980’leri hatırlatan panik havası

Değerli madenler analisti Mike Maloney, “Kuyruklar kısa başladı ama hızla uzadı, 1980’deki panik alımlarını hatırlatıyor” dedi. Maloney, mevcut talebin yalnızca Japonya’yla sınırlı kalmadığını, Avrupa ve Kuzey Amerika’da da benzer eğilimlerin görüldüğünü belirtti.

Küresel altın talebi rekor seviyede

Yatırımcılar, güvenli liman arayışının hızlandığını söylüyor. Nefes’in haberine göre, stablecoin ihraççısı Tether, 2025’in ilk yarısında bilançosuna 19 ton altın ekledi. Merkez bankaları da Ağustos ayında toplam 15 ton net alım yaparak uzun vadeli altın talebinin sürdüğünü gösterdi.

Vadeli işlemlerde tarihi seviye: 4.000 dolar

ABD merkezli COMEX vadeli işlem borsasında altın ons fiyatı 4.000 doları aşarken, gümüş 48 dolara kadar yükseldi. Asya’nın önde gelen değerli maden satıcılarından BullionStar, “Fiyat artsa da alım hızı düşmüyor, fiziki varlık güvenliği tercih ediliyor” açıklamasında bulundu.

“Altın basılamaz” uyarısı

1980’lerdeki benzer çılgınlığa atıfta bulunan Maloney, “Para basabilirsiniz ama altın basamazsınız. Stoklar tükeniyor ve asıl yükseliş henüz başlamadı” ifadelerini kullandı. Uzmanlara göre Japon yatırımcıların davranışı, küresel finansal endişelerin barometresi haline gelmiş durumda.