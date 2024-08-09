Japonya’nın Kyuşu bölgesinde dün meydana gelen 7.1 büyüklüğündeki deprem sonrası, ülkede büyük bir sismik hareketlilik endişesi oluştu. Depremin ardından Japonya Başbakanı Fumio Kishida, planladığı Kazakistan ziyaretini iptal ederek ülkesinde kalma kararı aldı.

Japonya Meteoroloji Ajansı, yerel saatle Perşembe gecesi yaptığı uyarıda, Kyuşu’daki depremin ardından mega deprem olasılığının arttığını bildirdi. Mega depremler, 8-9 ve üzeri büyüklükteki sismik olaylar olarak tanımlanıyor ve Japonya’nın Nankai Çukuru bölgesinde meydana gelmesi beklenen büyük depremler için risk taşıyor.

Uyarıda, büyük bir depremin hemen gerçekleşeceği anlamına gelmediği, ancak riskin normalden daha yüksek olduğu vurgulandı. Depremin ardından, Japonya'nın Güney Kyuşu adası açıklarında meydana gelen sarsıntının büyük bir hasara yol açmadığı bildirildi. Ancak, depremin merkez üssü Nankai Çukuru'nun kenarında bulunması nedeniyle uzmanlar, daha fazla sismik aktivite konusunda uyarılarda bulundu.

Tsunami tehdidi büyük

Nankai Çukuru, Japonya'nın Pasifik kıyısı boyunca uzanan sismik bir alan olarak biliniyor ve geçmişte büyük depremler ile tsunamilere yol açmıştı. Uzmanlar, bu bölgedeki 8 veya 9 büyüklüğündeki bir depremin olma olasılığının önümüzdeki 30 yıl içinde %70 ila %80 arasında olduğunu belirtiyor.

Japonya Meteoroloji Ajansı’ndan Shinya Tsukada, "Bu dönemde büyük bir depremin olma olasılığı normalden daha yüksek olabilir, ancak kesin bir zaman dilimi vermek mümkün değil" dedi. Tsukada, vatandaşların dikkatli olmalarını ve gerekli hazırlıkları yapmalarını önerdi.

Vatandaşlara uyarılar

Yetkililer, vatandaşlardan günlük yaşamlarına devam etmelerini, ancak tahliye yollarını ve evlerinde gerekli malzemeleri kontrol etmelerini istedi. Ayrıca, yüksek riskli bölgelerde yaşayanların gönüllü olarak tahliye planlarını gözden geçirmeleri tavsiye edildi.