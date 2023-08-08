TÜBİTAK 2022 Bilim Olimpiyatları Programı kapsamında oluşturulan beş kişilik Milli Takım'da Bahçeşehir Koleji'nden bu yıl dört öğrenci yer aldı. Olimpiyatlarda yapılan değerlendirmeler sonucunda Bahçeşehir Koleji Kemerburgaz Kampüsü Fen ve Teknoloji Lisesi'nden Emir Akdağ altın madalya alırken aynı okuldan Kaan Dere ve Mehmet Anıl İşkesen gümüş madalya kazandı. Bronz madalyanın sahibi ise Bahçeşehir Koleji Gebze Kampüsü Fen ve Teknoloji Lisesi'nden Arda Ünver oldu. Madalyayla ülkeye dönen gençler, Türkiye'de üniversite sınavına girdiklerinde sınavsız yerleşme hakkını da elde etti. Altın madalyalı Emir Akdağ geçen seneki Olimpiyatlar'da gümüş, Mehmet Anıl İşkesen ise bronz madalya kazanmıştı. İki öğrenci bu yıl da başarılarını sürdürdü.





'KENDİMİ GELİŞTİRMEK İÇİN OLİMPİYATLARA KATILDIM'

Olimpiyatlardan altın madalya ile dönerek hem okuluna hem ailesine büyük gurur yaşatan 19 yaşındaki Emir Akdağ, "Yaklaşık iki yıl önce IPhO takımına ilk kez seçildiğimde de çok mutlu olmuştum. Aldığım ödül doğru yolda olduğumu gösterdi" dedi. Ödüle giden yolun, doğru bir fizik anlayışı geliştirmekten geçtiğini belirten Akdağ, "Metotları öğrenmenin yanı sıra metotların nasıl oluştuğunu da düşünmeyi içeren bir çalışma yöntemi yarar sağlıyor" diye konuştu.



"Bu süreçte okulumuzdaki Fizik Olimpiyatları Direktörü ve aynı zamanda bize tüm konuları öğreten Recep Dimitrov hocamdan destek aldım. Üst dönemdeki öğrenciler, soru çözme ya da konu anlatımında çok yardımcı oldu" diyen Akdağ, üniversitede fizik okumak istediği için olimpiyatlara katıldığını, kendisini bu alanda geliştirmek istediğini belirtti.





'ÜLKEMİ TEMSİL ETMEK GURUR VERİCİ'

Gümüş madalya alan öğrencilerden Mehmet Anıl İşkesen (19) ise olimpiyatlarda geçen yıl da bronz madalya aldığını belirti, "Hedefim her geçen yıl yükselmek. Bu yıl gümüş madalya almak, kendi gelişimimi görmek açısından benim için önemliydi. Çok mutlu oldum. Ülkemi temsil etmek de gurur verici" dedi.

"Prof. Dr. Recep Dimitrov hocamız başta olmak üzere bu süreçte bize destek veren okuluma ve sunduğu olanaklardan ötürü TÜBİTAK'a teşekkür ediyorum. Ailemin desteği de çok önemliydi. Varlıklarını her zaman yanımda hissettim" diyen İşkesen, gelecek planlarına değindi ve "Bundan sonrası için hayalim, üniversitede fizik ve matematik okumak. Sonrasında da yüksek lisans ve doktora için yurt dışında ekonomi ve finans alanına yönelmek istiyorum" diye konuştu.