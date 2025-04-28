Japonya’nın en yaşlı insanı olan 115 yaşındaki Okagi Hayashi, kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Gifu eyaletine bağlı Toki şehrinde yaşayan Hayashi'nin, tedavi gördüğü hastanede 26 Nisan’da hayatını kaybettiği bildirildi.
Okagi Hayashi’nin vefatı
Japonya Sağlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Okagi Hayashi’nin 26 Nisan’da kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı. 115 yaşında hayata gözlerini yuman Hayashi, Japonya'nın en yaşlı insanıydı.
Toki Belediye Başkanı'ndan taziye mesajı
Toki Belediye Başkanı Junji Kato, Hayashi'nin vefatını doğruladı ve üzüntülerini dile getirerek, "Şehrimize umut veren Okagi Hayashi Hanımefendinin ani vefatından derin üzüntü duyuyoruz. Merhumun yakınlarına taziyelerimizi sunuyoruz. Kendisinin sıcak gülümsemesi daima kalplerimizde yaşayacak" dedi.