Hollywood’un sevilen isimlerinden Jason Momoa, DC evrenine geri dönüyor, ancak bu kez Aquaman değil, Lobo karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Momoa’nın yeni rolü, “Supergirl: Woman Of Tomorrow” filminde hayat bulacak.

Aquaman dönemi sona erdi

Momoa’nın Aquaman olarak DC Sinematik Evreni’ndeki macerasının sona erdiği resmi olarak açıklanırken, oyuncu yeni karakteriyle şimdiden büyük bir heyecan yarattı.

Ünlü aktör, Instagram hesabında yaptığı açıklamada, Lobo karakterine olan hayranlığını dile getirerek, “Lobo, çocukluğumdan beri favori çizgi roman karakterlerimden biri. Onu canlandırmak benim için bir rüyanın gerçekleşmesi olacak” ifadelerini kullandı.

Lobo kimdir?

Lobo, DC evreninin en dikkat çekici karakterlerinden biri olarak tanınıyor. Czarnia gezegeninden gelen bir ödül avcısı olan Lobo, sert mizacı, vahşi doğası ve sıra dışı mizah anlayışıyla anti-kahraman kategorisinde kendine özel bir yer ediniyor. Hem kötü adam hem de anti-kahraman olarak birçok DC hikayesinde önemli roller üstlenen Lobo, güçlü ve karizmatik yapısıyla çizgi roman hayranlarının gözdesi.

Momoa’nın karizmatik ve güçlü fiziği, Lobo karakterine hayat vermek için ideal bir seçim olarak değerlendiriliyor. Oyuncunun bu rol için doğmuş olabileceği yorumları sosyal medyada geniş yankı buldu.

Yeni film: “Supergirl: Woman Of Tomorrow”

Jason Momoa’nın Lobo karakterini canlandıracağı “Supergirl: Woman Of Tomorrow” filmi, DC evreninin yeni dönemi için büyük önem taşıyor. Film, Supergirl’ün kahramanlık yolculuğunu merkeze alırken, Lobo gibi ikonik bir karakterin hikayeye dahil edilmesi projeye büyük bir heyecan katıyor.

Filmde Lobo’nun nasıl bir rol üstleneceği henüz netleşmese de, karakterin dinamik yapısı ve Momoa’nın enerjik oyunculuğu sayesinde izleyicilere aksiyon dolu sahneler sunulması bekleniyor.

DC evreninin geleceği şekilleniyor

Jason Momoa’nın Lobo karakterine hayat verecek olması, DC hayranlarını heyecanlandırırken, bu hamle DC Sinematik Evreni’nin yeni döneminde daha karanlık ve eğlenceli karakterlere odaklanacağının sinyallerini veriyor.